Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un seri üretim bandından indirilmesi ve Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışının gerçekleştirildiği tören öncesinde gazetecilerle kampüs içinde bulunan test pistine gitti.

Varank, gazetecileri tek tek yanına alarak aracın performansını test etti. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da eşlik ettiği deneme sürüşlerinde yaklaşık bir kilometrelik pisti birkaç kez turlayan Varank, pistte bulunan 18 derecelik rampadan da geçti.

Togg'un performansı, basın mensuplarından tam not aldı.

Togg deneyimini haberleştiren gazetecilerin bazı tepkilerinin abartılı olduğu yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine Varank, kendi sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda, test sürüşüne katılan tüm gazetecilerin Togg'un hızlanması sırasında verdiği reaksiyonlar ve değerlendirmeler yer aldı.

"0'dan 100'e 4,8 saniye. Gücü hisset!"

Varank'ın 10'un üzerinde gazeteciyle gerçekleştirdiği test sürüşünden kesitlere yer verilen videoda, Togg'un 0'dan 100'e çok kısa sürede ulaştığı görülüyor.

Bakan Varank'ın "0'dan 100'e 4,8 saniye. Gücü hisset!" mesajıyla paylaştığı videoda, gazetecilerin aracın hızlanmasına karşı koltuklarında geriye doğru gittikleri gözleniyor. Jest ve mimikleriyle şaşkınlıkları ortaya çıkan basın mensupları, Togg'un performansından etkilendiklerini de ifade ediyor.

400 beygirlik aracın test sürüşü sonrasında Togg’un performansını da değerlendiren Varank, Togg'un 9 buçuk metrelik dönüş çapına sahip olduğunu ifade ederek, aracın teknolojik bir cihaz olmasına rağmen klasik otomobillerin performansının çok üzerinde olduğunu kaydetti.