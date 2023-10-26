Togg kullanıcıları '100. Yıl Konvoyu'nda buluşuyor

Togg'un sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir konvoy düzenleneceği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile '100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. T10X kullanıcılarımızın, Trumore üzerinden katılım bildirmelerini rica ederiz."

Konvoyun, 13.45'te Avrupa Yakası köprü girişinde toplanıp, 14.30'da Anadolu Yakası'na geçmesi planlanıyor.