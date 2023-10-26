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Gündem
TRT Haber 26.10.2023 16:03

Togg kullanıcıları '100. Yıl Konvoyu'nda buluşuyor

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Togg T10X kullanıcıları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılacak olan '100. Yıl Togg Konvoyu'na davet edildi.

Togg kullanıcıları '100. Yıl Konvoyu'nda buluşuyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Togg'un sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir konvoy düzenleneceği duyuruldu. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile '100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. T10X kullanıcılarımızın, Trumore üzerinden katılım bildirmelerini rica ederiz."

Konvoyun, 13.45'te Avrupa Yakası köprü girişinde toplanıp, 14.30'da Anadolu Yakası'na geçmesi planlanıyor. 

 

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