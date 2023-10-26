Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törene davet

Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda yapılacak donanma tarihindeki en büyük geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye'mizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla hazırız! Vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu ve 100 savaş gemisi ile gerçekleşecek geçit törenine davet ediyoruz.

Birlikte, geçmişimizden ilham alarak geleceğimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi her alanda üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."