Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.10.2023 16:07

Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törene davet

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili, "Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törene davet

Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda yapılacak donanma tarihindeki en büyük geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.

Donanmanın en büyük geçit töreni: 100 gemiyle Cumhuriyet selamlaması
Donanmanın en büyük geçit töreni: 100 gemiyle Cumhuriyet selamlaması

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye'mizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla hazırız! Vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu ve 100 savaş gemisi ile gerçekleşecek geçit törenine davet ediyoruz.

Birlikte, geçmişimizden ilham alarak geleceğimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi her alanda üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Grafik: TRT Haber / Ayhan Akgün[Grafik: TRT Haber / Ayhan Akgün]

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen Türkiye'ye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ