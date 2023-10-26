Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.10.2023 14:36

37 kişiden 4,5 milyon lira vurgun… 'Sahte ses' operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen ve 42 şüphelinin tutuklandığı "Sahte ses" operasyonunun detaylarına ulaşıldı. Şüphelilerin, 37 müştekiden 4,5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

37 kişiden 4,5 milyon lira vurgun… 'Sahte ses' operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaklaşık 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

Ekipler, şüphelilerin çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden verdikleri sahte ilanlarda kendilerini banka veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini ele geçirdiklerini, düşük faizli kredi kullandırma bahanesiyle bu kişileri aradıklarını tespit etti.

37 kişiden 4,5 milyon lira haksız kazanç sağlanmış

Yapılan telefon konuşmalarında aldatıcı yöntemlerle banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin eden zanlıların vatandaşların mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdiklerini belirleyen ekipler, bu sistemle hesaplarda bulunan paraları başka yerlere aktaran şüphelilerin 37 müştekiden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığını saptadı.

Eş zamanlı operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 62 şüpheliyi yakalarken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 149 mermi, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Bu arada operasyon sırasında örgüt yöneticilerinin delilleri karartmak için polis ekiplerine kapıyı açmayıp, zarar vermek amacıyla dijital materyalleri dışarı attıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Nefes aldırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte ses" operasyonlarında, örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 62 şüphelinin yakalandığını bildirerek, "Dolandırıcılara, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Operasyon hakkında bilgi veren Yerlikaya, şüphelilerden 42'sinin tutuklandığını, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtmişti.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Asılsız iddialara itibar etmeyin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ