Gelişen teknoloji ve değişen alışveriş alışkanlıkları yeni dönemde otomobil dünyasını da kökten değiştireceğe benziyor… Oldukça büyük alanlarda, çok sayıda aracın ziyaretçilere kapılarını açtığı dönem yakın gelecekte tarihe karışabilir.

TOGG’un 29 Ekim’deki töreninde markanın satış stratejisiyle ilgili netleşen kimi detaylar aslında sektördeki dönüşümün de habercisi. Peki, sıklıkla duymaya başladığımız ‘temas noktaları’ ne işe yarayacak, araç almak isteyenler ne tür bir yol izleyecek ve belki de daha da önemlisi satın alma süreci nasıl işleyecek?

[Mevcut otomobil satış noktalarında çok sayıda aracın bulunması ciddi yükler getiriyor.]

Bayilik sisteminde maliyetler çok yüksek

Gazeteci Emre Özpeynirci otomobil pazarındaki dönüşümün sadece gelişen teknoloji ve değişen alışveriş alışkanlıklarına indirgemenin yanlış olacağı görüşünde. Ona göre öncelikli sorun mevcut düzenin pek de sürdürülebilir olmaması.

Stok maliyetlerinin çok yükseldiğinden bahsediyor Özpeynirci. Pandemiyle birlikte iyice artan tedarik sorunu ve stok yükü gibi etmenlerin altını çiziyor. Bayilerin showroom’larında sergilemek için çok sayıda aracı ciddi finansman zorluklarıyla aldığına değinen Özpeynirci’ye göre yeni dönemde temel olarak bayilerin ‘komisyoncu’ olacağı bir yapı öngörülüyor.

Bayiler komisyon alarak işi yürütecek

Mevcut düzende bayilerin satamadığı araçlar için aslında her gün bir ‘zarar’ yazdığını anlatıyor Özpeynirci ve “Bayileri birer komisyoncu haline getirecek yeni sistemde tüm bu yükün kalkması hedefleniyor. Bayiler yeni dönemde aracın satışından bir komisyon alan, aracın size teslim edilmesinde rol oynayan ve satış sonrası hizmetlerde rol oynayan bir yapıya kavuşacak.” bilgisini paylaşıyor.

Emre Özpeynirci, bugün neredeyse her ürünün internetten alınabildiği bir çağda yaşadığımıza da değiniyor ve yakın gelecekte otomobillerin de bu yöntemle alınacağı beklentisinden bahsediyor.

Temas noktaları ne işe yarayacak?

Türkiye’de araç satın almak isteyenlerin bazı alışkanlıkları var… Bayiye gitmek, aracın direksiyon koltuğuna oturmak, her tarafını detaylıca incelemek ve hatta mümkünse test sürüşünü hemen orada yapmak.

TOGG’un 29 Ekim’deki töreninde netleşen detaylardan biri de markanın ‘temas noktaları’ üzerinden bu süreçleri yürüteceği bilgisi olmuştu. Haliyle bu durum “Arabaları eskiden olduğu gibi istediğimiz şekilde incelemek mümkün olmayacak mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Yeni sistemde de araçların detaylıca incelenebileceğini anlatan Özpeynirci devam ediyor:

“Temas noktaları tam da bunun için olacak… Evet devasa alanlarda, çok sayıda aracı aynı anda incelemek mümkün olmayacak. Ama temas noktasında bulunan az sayıdaki aracı yakından göreceğiz. İçine binecek, sürüş pozisyonuna bakacak, iç malzemelerin kalitesini hissedecek, dış görünüşüne yakından bakacağız.

Bu iş için kurulacak temas noktaları AVM içinde ya da bir cadde mağazasında olabilecek. Mevcut şartlarda araç bayileri genellikle şehrin biraz dışında. Ama yeni dönemde örneğin İstiklal Caddesi gibi son derece kalabalık olan bir yerde dahi bir markanın temas noktasına denk gelebileceğiz.

Test sürüşü isteyenler önceden olduğu gibi ilk olarak randevu alacak ve markanın uygun gördüğü bir alanda aracı deneyimleyecek.”

Temas noktasında aracı beğendik, ilgililerin yardımıyla internet üzerinden siparişimizi verdik. Teslim süreci nasıl olacak?

“Bayii size bir tarih verecek ve belirteceği bir noktadan aracı teslim alacaksınız.” diyor Özpeynirci. Diğer seçenek ise belli bir ücret karşılığında aracı direkt evinizde ya da iş yerinizde teslim almak.

[TOGG'un satış stratejisi diğer markalar için de yol gösterici olacak.]

“TOGG çok doğru bir strateji izliyor”

Türkiye’de otomotiv piyasalarının bir numaralı konusu TOGG… Bayilik sisteminin değiştiği bu dönemde TOGG’un da farklı bir strateji izleyeceği biliniyor. Marka ilk etapta Türkiye genelinde 20 ‘temas noktası’ kuracak. Burada kısıtlı sayıdaki araca binmek ve teknolojisini bizzat deneyimlemek mümkün olacak.



Özpeynirci, temas noktalarının satış sonrasındaki süreçte de farklı görevler üstlenebileceğinden bahsediyor:



“TOGG’un ilk temas noktası İstanbul’daki bir AVM’de kurulacak. 2023 sonuna kadar 19 noktanın daha açılması bekleniyor. Buralarda satış olmayacak. Her şey online ilerleyecek. Teslimatlar da bahsettiğimiz bu 20 nokta üzerinden yapılacak.

Temas noktaları satış sonrası için de hizmet verecek. Aracınızla ilgili servis gereksinimi olduğunda buraya gidecek ve satış sonrası hizmetlerden yararlanacaksınız.



Zaten elektrikli otomobillerde içten yanmalılar gibi sık servis gereksinimi yok. Ağırlıklı olarak yazılım güncellemesi olacak. Bunu da çoğunlukla internet üzerinden yapmak mümkün. Bu nedenle TOGG çok doğru bir strateji izliyor. Diğer markaların da bunu takip edeceğini düşünüyorum.”

Kamera: Umut Özaçar

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu