Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. 12 ilde kura çekimleri tamamlanmıştı.

11 ilin kura çekimi için yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 10 günlük kura takvimi ???????? pic.twitter.com/I11hqnIbm2 — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 17, 2022

Kura çekimi bugün Kilis ve Muş ilerinde başlayacak. 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahiplerini bulacak.