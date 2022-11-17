Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 01:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet'ten İtalyan suç örgütü yöneticisinin yakalanmasına ilişkin açıklama
İtalyan suç örgütü yöneticisi Antalya'da yakalandı. Emniyet yetkilileri yaptığı açıklamada "Şahısla ilgili İtalya İnterpolü ile irtibata geçilmiş olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Ekim'de suç örgütü yöneticisinin Türkiye'de bulunabileceğine dair İtalya İnterpolünden bilgi aldı.
İstihbarat Başkanlığı, İnterpol Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon yürüttü.
Camporesi'nin, farklı bir isim üzerine düzenlenmiş orijinal Fransız pasaportuyla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, suç örgütü yöneticisinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihte hakkında herhangi bir kırmızı bülten bulunmadığı anlaşıldı.
Camporesi, 12 Kasım'da yapılan operasyonda Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şahısla ilgili İtalya İnterpolü ile irtibata geçildiği kaydedildi.
Etiketler: Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol
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