Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadeleri yer aldı.
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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