Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadeleri yer aldı.