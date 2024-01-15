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TRT Haber 15.01.2024 16:10

Togg için yeni başvuru süreci başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor. 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açık olacak.

Togg için yeni başvuru süreci başlıyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için talep her geçen gün artıyor.

2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, bugünden itibaren TOGG'a sahip olmak için başvuruda bulunabilecek.

Çekilişe katılanlar için son sipariş günü 19 Ocak.

Togg için artık çekiliş yok

Herkesin merakla beklediği tarih ise 20 Ocak'ta başlayacak.

Togg için artık çekiliş yapılmayacak. Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak. 

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek TOGG'un yeni modeli T10F de tanıtıldı.

Yeni model tasarımıyla dikkat çekti

Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor.

Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor. 

 

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