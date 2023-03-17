Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Togg T10X için ön sipariş süreci dün başladı. İlk 4 saatte 7 bin 734 kişi ön sipariş verdi. 27 Mart’a kadar sürecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

Togg'a yoğun ilgi

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ön siparişlerin 24 saat dolmadan 17 bin 275'e ulaştığını bildirdi.

Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.

Togg'un Türkiye'nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.