Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla görüştü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Görüşmede NATO genişlemesi konusu ele alındı.
Etiketler: İsveç Mevlüt Çavuşoğlu NATO Son Dakika
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