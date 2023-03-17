Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
[Fotograf: AA]
HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Etiketler: TBMM
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