Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, İran, Türkmenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Meredov, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na dün Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi için tebriklerini iletti.
İki bakanın görüşmesinde ayrıca Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bölgesel gelişmeleri görüştü.
Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'un görüşmesinde ise bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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