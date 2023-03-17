İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız.

Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak.

Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetti. Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.