Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisine bugün de devam ediyor. Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile görüşecek. Görüşmede ana gündem Finlandiya'nın NATO üyeliği olacak.

Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan 3'lü muhtıra kapsamındaki son durum değerlendirilecek. Finlandiya’nın mutabakatta taahhüt ettiği konulara uyup uymadığı gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü resmi törenle karşılıyor. https://t.co/xZ7GtcS8IR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2023

Erdoğan-Niinisto görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak.

İki devlet başkanı görüşmelerinin sonrasında ortak basın toplantısı yapacak.