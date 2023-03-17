Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'la normalleşme süreci: Çavuşoğlu Mısır'a gidecek
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin davetine icabetle yarın Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.
Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.
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