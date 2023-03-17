Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Niinistö, konuşmasında şunları kaydetti;

(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz.

(NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi) Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıntılar gelecek...