Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz
[Fotograf: AA]
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesine ilişkin, "Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.
Niinistö, konuşmasında şunları kaydetti;
(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz.
(NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi) Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Finlandiya NATO Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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