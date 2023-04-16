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TRT Haber 16.04.2023 09:18

Togg dünyaya ne zaman açılacak?

Togg, dünya pazarına açılıyor. Türkiye'nin otomobili 2024 yılı itibarıyla Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Togg dünyaya ne zaman açılacak?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ön sipariş döneminde yoğun ilgi gördü. İç pazarda çok beğenildi, tam not aldı.

Türkiye'nin Otomobili Togg, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Togg'un dışa açılım planlamasındaki öncelikli hedefi Avrupa piyasasında söz sahibi konuma gelmek.

Şirket, yaygın bir şarj alt yapı sistemi kurarak ; küresel elektrikli otomobil pazarına 2024 yılında girmeyi hedefliyor.

Yol haritasına göre 'T10X' modeli; ilk etapta dev markalarla rekabet edecek şekilde piyasaya sokulacak.

Türkiye'nin otomobili 2025'ten itibaren vites yükseltecek

Genişleme politikası ülke ülke olacak. Yerli otomobil Togg'un zamanla kıtanın tamamında satılması öngörülüyor.

Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek.

Otoriteler elektrikli otomobilde kırılma yılı olarak 2025'i işaret ediyor. Togg işte bu tarihte vites yükseltecek. Yeni üretim kapasitesi ve modelleri ile piyasaya çıkacak.
 

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