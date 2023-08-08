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Gündem
AA 08.08.2023 13:56

TMO silosundaki patlamayla ilgili inceleme sürüyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamayla ilgili teknik inceleme devam ediyor.

TMO silosundaki patlamayla ilgili inceleme sürüyor
[Fotograf: TRT Haber]

TMO silosunda dün meydana gelen patlamanın ardından bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürütüyor. Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti de patlamanın sebebiyle ilgili yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu.

İlçenin sahil kesiminde dün saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Körfezin birçok yerinden sesi duyulan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralananlardan tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan biri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama
Kocaeli'de TMO silosunda patlama

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