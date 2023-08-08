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Gündem
AA 08.08.2023 13:29

Son 2 ayda 1385 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 1385 organizatörün ve 35 bin 867 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Son 2 ayda 1385 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 60 günde göçmen kaçakçılarına yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şahısların 372'si tutuklandı, 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda, 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı
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