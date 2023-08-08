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TRT Haber 08.08.2023 10:56

Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Zeytin Dalı Harekatı Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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