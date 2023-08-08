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HABER GİRİŞ
08.08.2023 10:56
, 08.08.2023 10:58
SON GÜNCELLEME
08.08.2023 10:58
Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Zeytin Dalı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı
Terörle Mücadele
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