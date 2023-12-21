TİHEK, Gazze'de yaşanan insan hak ihlallerini raporlayacak

TİHEK'te düzenlenen "Gazze'de Yaşanan İnsani Trajediler Bağlamında İnsan Haklarının Sistemsel Çöküşü" panelinin açılışında bir konuşma yapan Başkan Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanılanların, insanlık hafızasında ileriye dönük travmatik bir süreç ortaya çıkaracağını belirtti.

Kılıç, gelinen nokta itibarıyla bilim camiasına, akademisyenlere ve insan hakları alanında aktivizm yapan, mücadele eden herhangi bir ayrım gözetmeksizin insan haklarını kendi bölgesel, politik çıkarlarından üstün değer olarak görenlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyerek, "Bunun kırılganlığını, sistemin zaaflarını, değersel çöküşü dillendirmek o ilk planda yapılması gereken insani sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu yeterli değil." diye konuştu.

TİHEK olarak 7 Ekim'den bu yana insan haklarının kurumsal temsiliyetini ortaya koyduklarını belirten Kılıç, insani duyarlılığın hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği Konseyinin bir üyesi olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere sistemin bütün mekanizmalarını hayata geçirilmesi için çabaladıklarını söyledi.

"İnsancıl hukukun bütün unsurlarının ihlaliyle karşı karşıyayız"

Bu noktada European Network of National Human Rights (ENNHRI) başta olmak üzere bütün üyelere duyarlılık sağlanması için bir mektup yazdıklarını aktaran Kılıç, "Sadece insan hakları hukuku açısından değil insancıl hukukun bütün unsurlarının ihlaliyle karşı karşıyayız. Bir tepkinin ortaya konması, barışa davet etme insan hakları adına, bölgesel anlamda bütün kurumları ayağa kaldırma mektuplarımız gerçekleşti. Ama ne yazık ki bu çağrımıza karşılık bulamadık." dedi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde küresel ölçekte insan hakları kurumları ağının bir parçası olduğunu belirten Kılıç, bu noktada da dayanışma çağrısı yaptıklarını ve olumlu cevap aldıklarını ifade etti.

İnsan hakları ihlalleri raporlanacak

TİHEK Başkanı Kılıç, küresel ölçekte farkındalığın oluşması ve sorunların çözümüne katkı sağlanması için 10 Ocak'ta aralarında iki BM raportörünün de katılacağı özel bir çevrim içi seminer düzenleyeceklerini bildirerek, "Savaş suçlularının uluslararası ceza hukuku çerçevesinde yargılanması, sorumlularının tarih önünde ortaya çıkması adına gayretlerimiz söz konusu. Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri raporlayacak, izleyecek bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.