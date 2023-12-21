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Gündem
TRT Haber 21.12.2023 14:09

AK Parti'de aday belirleme mesaisi

Gözler, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak kararda. Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri yarın 13'üncü kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı belediye başkan adaylarını gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

AK Parti'de aday belirleme mesaisi

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai devam ediyor.

Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftadan bu yana il teşkilatlarıyla yüz yüze temayül yoklamalarına ağırlık verdi.

Hangi büyükşehirlerde ittifak yapılacak?

Öte yandan AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında sona gelindi.
Heyetlerin 13'üncü buluşması yarın gerçekleşecek.

Çalışmaya son şekli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli verecek.

Adayları ne zaman duyurulacak?

Peki, belediye başkan adayları ne zaman kamuoyuna duyurulacak? Bunun için gözler 27 Aralık'ta yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'nda olacak.

O toplantıda Erdoğan'ın bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Genel bir aday tanıtım toplantısı için öne çıkan tarih ise 15 Ocak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programda aynı zamanda seçim beyannamesi de paylaşılacak.

Belediye başkan adayları yeni yılın ilk günü itibarıyla seçim kampanyalarına ve seçmenle buluşmalara başlayacak.

Erdoğan şubatta sahaya inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Şubat ayında sahaya inecek.

 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve miting düzenleyecek. 

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