İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki

Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'da 'arka kapı diplomasisi' yürütüldüğü iddialarına sert tepki vermişti.

"Şimdi bu ne demek biliyor musunuz bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Buyursunlar."

İpler iyice gerildi. İyi Partililerden ardı ardına tepkiler geldi.

İyi Parti kulislerinde; Ekrem İmamoğlu'nun partinin iç işlerine karıştığına ilişkin iddia tepkiyle karşılanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Genel İdare Kurulu'nun aldığı ittifaksız seçim kararını kabul etmeye mecbur olduğu ifade ediliyor.

"Akşener'in CHP'de tek muhatabı Özgür Özel"

İyi Parti'nin yetkili organlarının aldığı karara saygı duyulması gerektiğinin altı çiziliyor.

İyi Parti yönetimi; Genel Başkan Meral Akşener'in CHP'den muhatap olabileceği tek kişinin Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu ifade ediyor.

Eski İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın da başka bir partiyle diplomasi yürütecek yetkiye sahip olmadığının altı çiziliyor.

İsim vermeden İmamoğlu hedef alındı

Tartışmada son noktayı İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural koydu.

Sosyal medya açıklamasında isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi.

Vural, "Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur" ifadesini kullandı.