1 yılda 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın değerlendirme toplantısı yapıldı.

MSB kaynaklarınca düzenlenen toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir.

Devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir.

Bu vesileyle; 60 yıl önce bugün Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin, Rum Terör örgütü EOKA tarafından acımasızca katledildiği Kanlı Noel’i bir kez daha kınıyor; barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz.

"Filistin’de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini asla kabul etmeyeceğiz"

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Bu çerçevede; Filistin’de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini ve İsrail'in uyguladığı mezalimi asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi tekrar ifade ediyoruz.

Türkiye olarak çağrımız; yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhal durdurulmasıdır. En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.

"207 Gazzeli hasta ve refakatçi ülkemize getirildi"

Türkiye, insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak;

18 Aralık’ta bir A400M ve bir C-130 uçağımız ile 3,5 ton tıbbi malzeme ve 21 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 101 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.

Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 524 olmuştur.

Savunma Sanayii

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çerçevede;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda “Mini Akıllı Mühimmat”, “Mini/Mikro İHA’lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi”, “Küresel Konumlama Cihazı” ve “Seyyar Havan Tespit Radarı”nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Operatif İHA Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan son AKSUNGUR İHA, 15 Aralık’ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “8 adet Liman Kontrol Botu Projesi” kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un dördüncüsü 16 Aralık’ta teslim edilmiştir.

1 haftada 4 bin 70 kişinin hudutu geçmesi engellendi

Değerli Basın Mensupları, teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5’i FETÖ, 3’ü PKK/YPG’li olmak üzere, 8’i terör örgütü mensubudur.

4.070 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.502’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 415’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 598 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 203.968 olmuştur.

Kimsenin şüphesi olmasın ki, “Hudutlarımızı namusu bilen” Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir.

Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 120’ye ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Diğer taraftan Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Teröristler harekat bölgelerine 488 taciz atışı yaptı

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21’i son bir haftada olmak üzere 1475 terörist etkisiz hale getirilmiştir.