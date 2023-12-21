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DHA 21.12.2023 17:00

Bakan Tunç: Devam eden yargı süreçleriyle ilgili değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır

Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa’nın 138’inci maddesi gereğince devam eden yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Yargının hatalı kararları yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı vardır. Bu da yapılmaktadır." dedi.

Bakan Tunç: Devam eden yargı süreçleriyle ilgili değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesiyle ilgili konuşma yaptı.

Tunç, "Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir." dedi.

Bakan Tunç, ayrıca bugüne kadar 32 bin 500 uzlaştırmacının 1,5 milyonu aşan dosyada uzlaşma sağladığı bilgisini paylaştı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geliyor

Önümüzdeki yıldan itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulamasını başlatacaklarını aktaran Tunç, "Bundan böyle, Avukatlık stajına başlayabilmek için, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için bu ön elemeden geçmek gerekecek.  Bu durum hukuk mesleklerinde kaliteyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Hakim ve savcı adaylığı sistemi değişiyor

Uygulamasına başlayacakları bir diğer önemli hususun, hakim ve savcı yardımcılığı kurumu olduğunu ifade eden Tunç, "Bundan böyle 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı sistemi yerine 3 yıl süren 1 yılı adalet akademisinde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi ile geçecek olan hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçiriyoruz. İlk sınavı da bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak." dedi.

"Yargının hatalı kararlığı yargı mekanizması içerisinde düzeltme imkanı vardır"

Yargıya yönelik eleştirilere de değinen Tunç, "Anayasa’nın 138’inci maddesi gereğince devam eden yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Yargının hatalı kararları yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı vardır. Bu da yapılmaktadır." diye konuştu.

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Yılmaz Tunç
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