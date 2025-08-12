Açık 32.2ºC Ankara
DHA 12.08.2025 14:33

THY’den Çin’e ilave seferler: Haftada 31 sefer

Çin’de üç noktaya uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), ilave 10 frekans ile birlikte bu ülkeye yaptığı uçuş sayısını haftada 31 sefere çıkacak.

THY’den Çin’e ilave seferler: Haftada 31 sefer

Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21'den 49’a yükseltilmişti.

Karar üzerine frekans yükseltme çalışmalarını sürdüren THY, ilave seferlerin başlanılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Çin'e ilave 10 sefer! Cin'e 3 noktaya (Pekin, ?angay ,Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibariyle sefer sayımızı Pekin 10,?angay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor” dedi.

