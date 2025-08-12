İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde para alışverişi yapılmasının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan şüphelilerinden İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can ile İBB personeli bir kadının, Demir'in ofisine gittiği ve ondan desteyle para aldığı görülüyor.

Ayrıca görüntüde, Taner Çetin'in de söz konusu ofise giriş yaptığı ve koridorda yürüdüğü anlar yer alıyor.