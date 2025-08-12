Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.08.2025 13:28

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, daha önce tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde bazı şüphelilerin para alışverişi yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde para alışverişi yapılmasının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan şüphelilerinden İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can ile İBB personeli bir kadının, Demir'in ofisine gittiği ve ondan desteyle para aldığı görülüyor.

Ayrıca görüntüde, Taner Çetin'in de söz konusu ofise giriş yaptığı ve koridorda yürüdüğü anlar yer alıyor.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
Sıradaki Haber
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
14:18
Hükümetin memura ilk zam teklifi açıklandı
14:08
Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
13:42
Sakarya'da denize gireceklere uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek
13:20
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 30 kişi hayatını kaybetti
13:32
Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ