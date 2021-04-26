THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Misafirlerimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyorlar"

Üstün, paylaşımında, "Pencereleri daima gökyüzüne açılıyor ve adresleri her uçuşta bizim için değişiyor. Onlar, her gün yüzbinlerce misafirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun..." ifadelerini kullandı.