Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Oktay, "Hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Hain terör örgütüne karşı Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı’nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar’a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 25, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/vVmK04X4Js
Etiketler: Fuat Oktay Pençe Operasyonları Şehit
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