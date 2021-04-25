Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ferhat Arıcan'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı kutladı.
Oktay, "Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel barda altın madalya kazanan milli sporcumuz Arıcan'ı yürekten kutluyorum" sözlerini kullandı.
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel barda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ferhat Arıcan’ı yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/fKbTO0ImUw— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 25, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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