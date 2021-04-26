Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Akar'ın paylaşımında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Ailemize ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Irak'ta Pençe-Şimşek Harekatı esnasında şehit olan Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailemize ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 84 milyonun huzur ve güvenliği için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

"Mekanın cennet olsun şehidim"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, "Pençe-Şimşek Harekatı'nda PKK'lı katil sürüleriyle mücadele ederken şehit olan Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun şehidim. Kanın yerde kalmayacak" mesajını paylaştı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, "Mehmetçiğimizin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajına yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

Erbaş, paylaşımında, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Şimşek harekâtında şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar’a Allah'tan rahmet; ailesine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.