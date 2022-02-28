Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59'a kadar uzattı.
Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.
THY'den yapılan açıklamada Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiği, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolculara bilet değişiklik ve iade haklarının tanımlandığı duyuruldu.
Bu iki ülke dışında Soçi (Rusya), Rostov (Rusya) ve Minsk (Belarus) uçuşları da 2 Mart'a kadar iptal edildi.
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