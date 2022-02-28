Tarihe "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti.

Ancak acıyı hala yüreklerinde hisseden pek çok isim, sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımlayarak sürece tepki gösterdi.

"28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Darbe bir ihanettir, insanlık suçudur. Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz'da olduğu gibi karşısında aziz milletimizi bulacaktır. Ülkesinin geleceğini demokraside gören, iradesine sahip çıkan ve hiçbir müdahaleye izin vermeyen, onurlu, vatansever, milletimiz, dün olduğu gibi bugün de anayasal düzenimizin en büyük teminatıdır. 28 Şubat darbesinin faillerini, iştirakçilerini lanetliyorum; mağdurlarını, karşısında onurla duranları hürmetle selamlıyorum."

1/4 Darbe bir ihanettir, insanlık suçudur!



Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 28, 2022

"28 Şubat darbesinin üzerinden çeyrek asır geçti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat darbesinin üzerinden çeyrek asır geçti. Milletin iradesine, değerlerimize ve insanlık onuruna yapılan bu saldırıyı unutmayacak, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen vesayetçi zihniyete karşı hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."

#28Şubat darbesinin üzerinden çeyrek asır geçti.



Milletin iradesine, değerlerimize ve insanlık onuruna yapılan bu saldırıyı unutmayacak, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen vesayetçi zihniyete karşı hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 28, 2022

"28 Şubat'ı unutturmayacağız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "25 yıl önce bugün 28 Şubat darbesiyle milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu kapsamda, İstanbul’da 28 Şubat’ı küresel ve ulusal boyutlarıyla ele alan “Korku ve Yüzleşme" başlıklı bir sergi düzenliyoruz. Bekliyoruz, şeref verirsiniz" dedi.

25 yıl önce bugün #28Şubat darbesiyle milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı.

Unutmayacağız, unutturmayacağız.



Bu kapsamda, İstanbul’da 28 Şubat’ı küresel ve ulusal boyutlarıyla ele alan “Korku ve Yüzleşme" başlıklı bir sergi düzenliyoruz.

Bekliyoruz, şeref verirsiniz. pic.twitter.com/lvbtGZIlgf — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2022

"28 Şubat karanlık bir gündür"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "28 Şubat; Anayasa’nın, hukukun,

kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür; haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" sözlerine yer verdi:

28 Şubat;Anayasa’nın,hukukun,

kanunların,milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür;haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır.



Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 28, 2022

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 28 Şubat'a tepki gösteren isimler arasındaydı.

Çelik, "İnsan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümüdür 28 Şubat. Milli iradeyi örgütlü şekilde gaspettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye’ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat’ta sembolleşen kötülükleri Türkiye’ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı" dedi.

"28 Şubat zihniyetinin tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır"

28 Şubat zihniyetinin tüm uygulamalarının ortadan kaldırıldığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gaspetme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen çizgisi her türlü vesayet zihniyetine en güçlü cevaptır. Vesayeti, terörü, milli irade düşmanlığını sinsi şekilde meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli egemenlik ve demokrasi mücadelesi ile karşı duracağız."

İnsan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümüdür #28Şubat



Milli iradeyi örgütlü şekilde gaspettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2022

"28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız! 28 Şubat’ı hatırlamak sadece tarihi bir hikâyeyi anlatmak değildir. 28 Şubat’ı hatırlamak sadece geçmişte yaşananlar üzerinden siyasal kamplaşmaları gündeme getirmek de değildir. 28 Şubat'ı hatırlamak; kazanmadıkları gelecekleri ellerinden alınan on binlerce gencin mücadelesine saygı duymaktır. “Savunan Adam”ı hayırla yad etmektir. 28 Şubat'ı hatırlamak; zalimlerin 1000 yıl süreceğini umdukları baskı ve zulmü ortadan kaldırıp onları tarihin çöplüğüne atan aziz milletimize derinden duyulan şükrandır. Bu millet hala o günlere özenenlere asla fırsat vermeyecektir" açıklamasını yaptı.