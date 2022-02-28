Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alındı.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliye çalışmaları da görüşüldü

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşuldu.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirildi.