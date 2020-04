Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan TK1920 sefer sayılı THY uçağı, gökyüzünde tur atarak ay yıldız çizdi.

Türk Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en büyük bayrağı bize ait! Bu gurur hepimizin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." denildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de uçuşla ilgili bilgileri paylaşarak, bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağın rotasında uçtuklarını belirtti.

Üstün, "Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan." ifadelerini kullandı.

Bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz. Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan. #AyYıldızGöklerde #TK1920 pic.twitter.com/bGBvqv49OO — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 23, 2020

Gerçekleştirilen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebildi.