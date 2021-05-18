Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex'e yönelik İstanbul'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı Rana Azap, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap gözaltına alındı. https://t.co/x7l2hkW7Es pic.twitter.com/kB8isi8gdG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021

Polis ekipleri gözaltına aldıkları şüpheli Rana Azap'ı, soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürdü.

Burada soruşturma savcılığına çıkarılan Rana Azap, savcının talimatıyla ifadesinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.

Polis ekiplerince tekrar Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Rana Azap, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Savcılığın, Rana Azap'ın emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yazılımcı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı Oral Çınar, polis ekiplerince Sarıyer'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Oral Çınar "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Oral Çınar'ın, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ile Oral Çınar, soruşturmada adı geçen kritik isimler arasında bulunuyor.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen Faruk Fatih Özer ile yengesi Zühal Özer'in yakalamasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.