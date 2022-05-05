Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği gerekçesiyle 1'i firari 6'sı tutuklu 21 sanığın davasında ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, firari CEO Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in de tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi.