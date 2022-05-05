Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex davasında ara karar
Binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex davasında ara karar çıktı. Anadolu 9'uncu ağır ceza mahkemesi, tutukluların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihine ertelendi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği gerekçesiyle 1'i firari 6'sı tutuklu 21 sanığın davasında ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme, firari CEO Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in de tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı.
Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi.
Etiketler: Thodex Kripto Para
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