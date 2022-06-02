Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan (TGK) yapılan açıklamaya göre, "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin olarak hazırlanan raporun Basın İlan Kurumu mevzuatıyla ilgili bölümü, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan'ın katkılarıyla hazırlandı.

Raporun tamamının TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunumu, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı tarafından yapıldı.

"İnternet medyasına gerekli destekler ve haklar verilmeli"

Kolaylı, komisyon üyelerinin yanı sıra çok sayıda konuk milletvekilinin de katıldığı komisyon toplantısında, basın özgürlüğünü engelleme riski bulunan maddelerin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, internet medyasına gerekli desteklerin ve hakların verilmesi, bu yapılırken de yazılı basının kazanılmış haklarının korunmasına özen gösterilmesidir" sözlerini kullandı.

Türkiye genelinde örgütlü 9 gazeteciler federasyonuyla bu federasyonlara üye ve temsil yetkisi veren 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünün üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunca hazırlanan rapor, düzenlemeye ilişkin meslek örgütünün çekincelerini, görüş ve önerilerini içeriyor.

Toplantıya, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Sinan Tunç'un yanı sıra çok sayıda basın meslek örgütü temsilcisi katıldı.