Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oLAY0bsOU0
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