Suriye'de iç savaş başladığında Kerem 1, Süheyla 3, Lana 6 yaşındaydı. Esed rejiminin saldırılarında evleri yıkıldı.

Evsiz kalan Hanadi Velid Kayda, 3 çocuğu ile Türkiye'ye sığındı. 10 yıldır Hatay'da akrabalarının yanında yaşayan Hanadi, çocuklarıyla doğup büyüdüğü topraklara dönme kararı aldı.

"Vatan özlemi ağır bastığı için dönme kararı aldım"

Anne Hanadi Velid Kayda, ülkesine gönüllü geri dönüş için Hatay İl Göç İdaresini başvuru yaptı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini duydum. Gönül rahatlığıyla dönebileceğimizi, oranın güvenli olduğunu ve buradan oraya gitme sürecinin daha kolay olduğunu duydum. Vatan özlemi ağır bastığı için dönme kararı aldım”

Suriyeli aile, gümrük kapısında geçici koruma kimlik belgesini polise teslim etti. Geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla, Afrin'e doğru yola koyuldu.

503 bin 101 kişi gönüllü olarak geri döndü

Afrin'e varan Hanadi, yıllardır görmediği ağabeyine özlemle sarıldı. Hanadi Velid Kayda ve çocukları, yaşamlarını bundan sonra Suriye'de sürdürecek.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelere bugüne kadar 503 bin 101 kişi gönüllü olarak geri döndü.

Haber: Fatma Er

Kamera: Memiş Akçam