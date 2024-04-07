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Gündem
AA 07.04.2024 17:13

TFF 18 Temmuz'da seçime gidiyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF 18 Temmuz'da seçime gidiyor

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