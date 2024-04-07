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AA
HABER GİRİŞ
07.04.2024 17:13
, 07.04.2024 17:14
SON GÜNCELLEME
07.04.2024 17:14
TFF 18 Temmuz'da seçime gidiyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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