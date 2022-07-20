Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teslim olan terörist sayısı 60'a yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 60'a yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha az önce güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 60'a yükseldi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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