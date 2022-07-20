Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor" denildi.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/COv4M9HkrZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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