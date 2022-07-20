AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığı seçim koordinasyonu toplantılarında sona gelindi.

İl ve ilçe başkanlarıyla sandık başı işlemlerinin her aşaması gözden geçirildi, geçmişte yaşanan hatalar tespit edildi. Seçimlere hazırlanırken 'sandıklara sahip çıkın' mesajı verildi.

Toplantılarda seçim günü hazırlıkları, oy sayımı ve oyların tutanağa geçirilmesinde dikkat edilecek konular örneklerle anlatıldı.

Son seçimde AK Parti'ye yazılması gereken oyların başka parti ve adaylara yazıldığının tespit edildiği hatırlatıldı, bu hataların bir daha yaşanmaması için önlem alınması istendi.

AK Parti yönetimi, sandık görevlilerinden yanlışları fark edip düzelttirme konusunda dikkatli davranmalarını istedi.

Görevlilere, "Seçmenin oyuna sahip çıkın, oylar heba olmasın" uyarısını yapıldı.