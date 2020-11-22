Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terörle mücadele sürüyor: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika PKK/YPG Terör Örgütü Barış Pınarı Harekatı
Son Haberler
- 15:50
- 15:43
- 15:31
- 15:21
- 15:18
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Koca: En iyi tedbir evimizdir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz