Terör mücadele etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.