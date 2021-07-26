Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terörle mücadele devam ediyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör mücadele etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V8fbbi1p11
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 13:17
- 13:05
- 13:07
- 12:46
- 13:14
Sıradaki Haber
Restoran işletmecilerinden "aşı zorunluluğu" talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz