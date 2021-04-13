Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hem içeride hem de dışarıda gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, hain amellerine ulaşmak için her türlü yöntemi denemeye çalışıyor.

Mehmetçiğin aldığı tedbirleri aşamayan teröristler farklı farklı saldırı yöntemleri gerçekleştiriyor.

Teröristler saldırı balonu gönderdi

Özellikle zorlu arazi şartlarına sahip üs bölgelerinde mini maket uçaklarla saldırmaya çalışan teröristler, bu kez de balonlu saldırı gerçekleştirmeye çalıştı.

Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.https://t.co/5YL6StT86H pic.twitter.com/xVTCNPqykv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021

Hakkari’nin sınır bölgesinde yer alan Zer Tepe Üs Bölgesi'ni hedef alan teröristler bölgeye büyük bir balon gönderdi.

Balon havada patlatıldı

Üs bölgesindeki görevli komandoların dikkati sayesinde termal kamera ile tespit edilen balon hemen ateş altına alınarak imha edildi.

Balonun imha edildiği anlara ilişkin görüntülere bakıldığında hidrojen gazı olduğu değerlendirilen balon büyük bir patlama ile yere düşüyor. Zer Tepe Üs Bölgesi’ne gönderilen balonun saldırı amaçlı olarak gönderildiği değerlendiriliyor.