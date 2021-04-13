Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Paylaşımda, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı bilgisi verilerek, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.