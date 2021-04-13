Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi hudut birliklerince yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Paylaşımda, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı bilgisi verilerek, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/lpXX1fspYk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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