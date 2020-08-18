Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mayıs 2019'da sınır ötesinde başlattığı hava destekli kara operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Geçen yıl başta Hakurk bölgesi olmak üzere sınıra yakın birçok noktada icra edilen Pençe operasyonlarında 170'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Komandolar ilerleyişlerini sürdürüyor

Türkiye, 14 haziran gecesi "Pençe-Kartal Operasyonu" ile büyük bir harekata imza attı.

30 uçak ve 10 SİHA'nın katıldığı operasyonda, Sincar ile eş zamanlı olarak Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki terör hedefleri yerle bir edildi.

Bölücü terör örgütü bu büyük operasyonun şokunu henüz atlatamamışken komandolar, bu kez Haftanin'e girdi.

Çok sayıda nokta kontrol altına alındı, 100 civarında örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

İnlerine girilen teröristler kaçmak zorunda kaldı.

Teröristlere 'Pençe' darbesi

Bu operasyonlarla sınır hattındaki terörist geçişleri büyük oranda engellendi.

Ancak teröristlerin yuvalandığı bazı noktalardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırı ve sızma girişimleri oluyor.

MİT desteği ile nokta operasyonlar

MİT ile koordineli titiz çalışmalarla teröristler hain emellerine ulaşamadan nokta operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Sidekan ve Bradost da terörist hücrelerinin bulunduğu stratejik noktaların başında geliyor.

13 ve 14 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda PKK'nın istihbarat mensubu 6 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Peki sırada terör örgütüne ait hangi hedefler var? Mehmetçik nasıl bir strateji izliyor?

Sıradaki nokta Sikedan mı?

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan, "Sidekan ve Bradost bölgesine doğru gitmek Aslında bizim askerlerin klasik dönemde yapmış oldukları iç hat manevrasının önemli özelliği yani şudur: Bütün geride kalanları bitirmek suretiyle dediğimiz gibi kandil ve mahmur bölgesine doğru yönelmenin bu bir anlamda açılımı olarak ifade edebiliriz" açıklamasını yaptı.